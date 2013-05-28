Министерство: В этом году Украина будет полностью обеспечена сахаром и гречкой

Учитывая, что в стране постоянно растет урожайность этой культуры, с площадей будет собран урожай свеклы, который полностью обеспечит внутренний спрос и экспорт. Также аграрии досевают поздние крупяные культуры, в том числе гречку, которой засеяны 191 тыс. га (93% от прогноза). Кроме того, в стране есть необходимые переходные запасы сахара и гречки, сообщил директор департамента земледелия Министра аграрной политики и продовольствия Александр Демидов.

«В этом году мы планируем получить высокую урожайность, ведь аграрии использовали более качественные семена сахарной свеклы. И пока посевы находятся в удовлетворительном состоянии. Производство же сахара в этом году может достичь 1,2-1,4 млн тонн. Кроме того, переходные запасы сахара составят около 1 млн тонн. С учетом этого, предложение на рынке может составить 2,2-2,4 млн тонн при внутренней потребности в 1,8 млн тонн. Поэтому сегодня не возникает беспокойства по поводу обеспечения отечественных потребителей сахаром. А сахаровары, в свою очередь, смогут избежать убытков», - сказал Демидов.

Он также подчеркнул, что в текущем году планируется собрать 190-200 тыс. тонн гречки. «Переходные остатки этих круп в Украине составят 50 тыс. тонн. Кроме того, в Аграрном фонде есть 11 тыс. тонн гречки. Поскольку внутреннее потребление этой крупы составляет около 200 тыс. тонн, то полученного урожая вместе с переходными запасами вполне хватит для внутреннего потребления», - резюмировал Александр Демидов.