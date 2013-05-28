В Кабмине обещают сделать все возможное для возрождения отечественной науки

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время церемонии награждения победителей конкурса стипендиальной программы «Завтра.UA». По его словам, государство должно способствовать трудоустройству молодых специалистов и реализации лучших научных разработок.

Поздравляя победителей конкурса вместе с меценатом проекта - Виктором Пинчуком, а также всемирно известным физиком и футурологом Мичио Каку, Первый вице-премьер-министр Украины пожелал молодежи не останавливаться на достигнутом и трансформировать свои идеи в реальные проекты.

«Во всем мире движущей силой экономики является образование, знания и новые идеи. Уверяю, что Правительство будет делать все для того, чтобы каждый из вас имел возможность воплощать собственные научные разработки в жизнь. Правительство всеми возможными ресурсами будет поддерживать процесс возрождения отечественной науки», - добавил Сергей Арбузов.

Он также поблагодарил меценатов, которые помогают талантливой молодежи реализовать свой потенциал.

«Подобные проекты дают возможность продемонстрировать всем свой талант и настойчивость. Каждый из вас - это прочный залог будущего нашего государства! Знаю, что сегодняшние участники - лучшие из лучших, выбранные из более 2000 кандидатов. Вы - национальная гордость», - подчеркнул Первый вице-премьер-министр Украины, обращаясь к молодежи.