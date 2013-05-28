Бесценные вознаграждения с картой World MasterCard®

В 2011 году уровень проникновения программ лояльности составил 81% от общего количества экономически активного населения Украины. Икрупные гипермаркеты, и небольшие магазины завоёвывают лояльность клиентов посредством накопительных и дисконтных систем. С одной стороны, это открывает перед покупателем дополнительные преимущества и выгодные условия обслуживания. А с другой – при таком количестве программ появляется «балласт» невостребованных карт, среди которого теряются детали даже самых выгодных предложений.



В такой ситуации, несомненно, наиболее актуальны те решения,которые способны предложитьодну простую и понятную схему, объединяющую все торговые сети. В этой связи,в 2012 году MasterCard представила украинскому рынку Бонусную программу MasterCard Rewards.– единственную программу лояльности, которая распространяется на все виды расчётов, включая оплату товаров и услуг во всех торговых сетях и интернет-магазинах любой страны мира. MasterCard Rewards позволяет обменивать баллы, накопленные за операции с картой, на эксклюзивные подарки. Специально разработанный каталог вознаграждений даёт возможностьвыбрать именно тот вариант, который максимально соответствует увлечениям иинтересам держателя карты. Выбор подарков представлен такими категориями, как экстрим, путешествия, мастер-классы, романтика, гаджеты и аксессуары. Среди подарков есть MacBookAir, отдых в спа-салоне или полет на реактивном самолете L-29,сертификаты авиакомпаний, посещение бизнес-залов в аэропорту Борисполь, а такжебилеты на шоу и концерты.

Отличительное удобство MasterCard Rewards в том, что количество и скорость накопления баллов зависит только от держателя карты, а вознаграждение гарантировано. Всего за несколько месяцев существования программы в Украине уже был произведен обмен баллов на самый дорогой подарок из каталога – путешествие на остров Бали для двоих. Механизм отслеживания баллов прост и удобен. Проверить их количество баллов и обменять на вознаграждения можно в Личном кабинетена сайте www.mastercard.ua/rewards, где представлена вся информация о программе.

Доступ к уникальным предложениям от MasterCardRewards предоставляет премиальнаякарта для путешествий WorldMaster Card. Благодаря эксклюзивным предложениямот лучших компаний сферы туризма и брендов премиум-класса карта станет незаменимым финансовым помощником как в поездках по Украине, так и за рубежом. Привилегии карты позволят быстро набрать необходимое количество баллов для обмена на понравившийся подарок из каталога. Детали программы можно узнать в банке при оформлении карты World MasterCard.

В современном мире уже не обойтись без электронных платежей. Но можно не просто расплачиваться картой, а получать при этом намного больше. Воспользуйтесь этой возможностью – получите от жизни максимум с картой WorldMasterСard.