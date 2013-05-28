Доллар на межбанке несколько подорожал, евро - подешевело

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5245/10,5330 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2906/1,2908 (понедельник — 1,2936/1,2938).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1580/8,1635 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1565/8,1600 грн/долл., к закрытию торгов — до 8,1550/8,1580 грн/долл. В связи с празднованием в США Дня поминовения торги по американской валюте были возможны только расчетами ТОМ.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5515/10,5605 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,5525/10,5630 грн/евро, к закрытию торгов — изменились незначительно - 10,5530/10,5625 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни установились на уровне 0,2605/0,2609 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2602/0,2606 грн/рубль, к закрытию торгов — до 0,2599/0,2603 грн/рубль.