СМИ: МВД хочет заставить операторов связи вести постоянную слежку за абонентами

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина, Госпредпринимательства отказало Министерству внутренних дел в согласовании законопроекта "Об обеспечении уголовного производства", предусматривающий внесение поправок в закон "О телекоммуникациях".

В случае принятия законопроекта МВД операторов связи обяжут не только устанавливать на своих сетях оборудование, необходимое правоохранительным органам "для негласных следственных действий и обеспечения временного доступа к вещам и документам, содержащим информацию о предоставлении абоненту телекоммуникационных услуг, в том числе о получении услуг, их длительности, содержании и маршрутов передачи", но и закупать его.

Новый документ может предоставить МВД и СБУ небывалые возможности, считает президент компании "Адамант" Иван Петухов: "Операторы должны будут организовать практически постоянную слежку за всеми клиентами".

Сейчас законом украинские операторы обязаны за свой счет устанавливать прослушивающее оборудование, но не закупать его.

В МВД не первый год пытаются изменить закон и обязать компании самостоятельно закупать оборудование. В прошлом году соответствующий законопроект народного депутата Владимира Олийныка (Партия регионов) не был принят парламентом. В этот раз министерство попыталось провести законопроект без общественного обсуждения. Но Госпредпринимательства потребовало направить его на обсуждение и согласование с заинтересованными госорганами.