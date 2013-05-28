Депутат требует запретить застройку на Десенке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В частности, речь идет о решении Киевсовета от 20 октября 2007 №1467/4300, которым ООО «Строительный межотраслевой альянс» был передан земельный участок площадью 29,45 га в долгосрочную аренду на 10 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного центра, жилищно-офисного и гостиничного комплекса с подземными паркингами в урочище Горбачиха в Днепровском районе Киева, отмечается в сообщении.

Также Бригинец пожаловался в ГПУ на прокуратуру Киева, которая прекратила борьбу за эту зеленую зону, добавили в пресс-службе.

«Как выяснилось, указанное решение Киевсовета в свое время было обжаловано прокуратурой Киева и отменено. Но после выигрыша застройщиком апелляции по этому вопросу, решение апелляционного суда прокуратура больше не обжаловала. В этом я вижу коррупционные действия, потому и обратился в Генпрокуратуру», - объяснил Бригинец.

По его словам, данное решение противоречит принятым ранее решениям Киевсовета, а именно: Генеральному плану Киева до 2020 года, в соответствии с которым урочище «Горбачиха» входит в состав зеленых зон общего пользования рекреационного назначения, и решению Киевсовета от 17 февраля 1994 года №14 «О создании, резервировании и сохранении территорий и объектов природно-заповедного фонда в г. Киеве», согласно которым урочище «Горбачиха» зарезервировано под заповедник. Никаких изменений в данное решение Киевсовет не вносил, подчеркнул Бригинец.

«Есть два решения Киевсовета: одно в интересах застройщика, другое в интересах киевлян. Но на одно решение учитывают, которое вынесено в интересах застройщика, а то, что в интересах киевлян, никто не учитывает, даже сам Киевсовет. Удивительно, что команда Попова пытается отмежеваться от команды Черновецкого, но, на самом деле, даже не напрягается, чтобы отменить принятые преступной властью решения, и уничтожает зеленые насаждения никак не с меньшей скоростью, чем Черновецкий», - заявил Бригинец.