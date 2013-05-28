Милиция занялась "добровольными взносами" в детсадах

Об этом говорится в сообщении отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, переданном УНИАН.

В частности, в сообщении отмечается, что в конце марта в Управление государственной службы борьбы с экономическими преступлениями Киевской области обратился житель пгт Глеваха Васильковского района. Молодой мужчина сообщил, что за устройство в садик его ребенка заведующая дошкольным заведением требует 500 долларов США. Местная милиция по данному факту открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), в рамках которого 60-летнюю заведующую задержали на горячем в служебном кабинете. Во время осмотра служебного помещения милиционеры изъяли указанную помеченную сумму, полученную в качестве взятки. В этот же день женщине было сообщено о подозрении. По данному факту расследование проводит Васильковская прокуратура. Заведующей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

К сожалению, отмечают в милиции, такие случаи вымогательства «добровольных взносов» неединичные и касаются не только дошкольных учебных заведений. Поэтому хочется напомнить родителям: законодательно в нашем государстве установлено, что образование в школах и садах государственной и коммунальной собственности бесплатное. В учебных заведениях благотворительными взносами могут заниматься исключительно родительские комитеты. Ни директор или заведующий, ни учителя или воспитатели никакого отношения к этому не имеют. Никого не могут принуждать сдавать деньги на содержание школы или детсада. Все взносы – исключительно по желанию родителей.

Если вы хотите помочь заведению, где учится ваш ребенок, вы должны контролировать использование своих денег. Для этого нужно перечислять деньги на расчетный счет школы или садика, указав целевое назначение, например «Деньги на ремонт спортивного зала детского садика №..» и т.п., а не давать определенную сумму кому-то в руки. Каждое учебное заведение имеет соответствующие счета в банковских учреждениях, о чем некоторые родители даже не догадываются.

Если у вас все-таки требуют деньги, нужно сразу же обратиться в Управление государственной службы борьбы с экономическими преступлениями ГУМВД Украины в Киевской области по телефонам 271-60-16, 271-63-82 или 102, отмечается в сообщении.

Милиция при этом напоминает, что взятка – это уголовное правонарушение, за которое предусмотрено наказание и тому, кто получает, и тому, кто дает.