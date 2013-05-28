Журналиста обвиняют в избиении подростков

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН сам Гуков, заседание продолжалось с 9.30 до почти 17.00.

По словам обвиняемого, был допрошен потерпевший и его свидетели, "которые слово в слово подтвердили свои показания, которые давали в ходе досудебного следствия". В то же время, по словам Гукова, отвечая на его вопросы и вопросы судьи и прокурора, свидетели, как и сам потерпевший, путались в деталях.

В ходе заседания судья С.Карпенко удовлетворил ходатайство Гукова об истребовании у мобильных операторов информации о звонках с его мобильных телефонов в день избиения несовершеннолетнего 28 сентября 2012 года, а также о приобщении документов гостиницы г. Красный Луч (квитанции уплаты за проживание в ночь с 28 на 29 сентября 2012 г., копии журнала регистрации посетителей) и допроса свидетелей (членов окружной избирательной комиссии округа №108 и работников гостиницы) – около 30 человек.

Следующее заседание суда назначено на 19 июня 2013 года.

По теме: Милиции красноречиво напомнили о всех избитых журналистах

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Алчевский городской суд передано уголовное дело по обвинением председателя ОИК округа №108, редактора алчевской газеты ”Взгляд” Юрия Гукова по ч.1, ст.296 (хулиганство). Он подозревается в том, что 28 сентября 2012 года в 23 часа в Алчевске, находясь в нетрезвом состоянии, возле своего дома избил подростков.

Гуков считает это обвинение безосновательным, а также, что имеет алиби. По его словам, 28 сентября он был на заседании окружкома №108 (г. Красный Луч, Перевальский район), которое закончилось в 21.30. После этого остановился в гостинице ”Красный Луч” на ночь, но под своим журналистским псевдонимом.

В суде 23 апреля стороной обвинения было подано заявление об отводе судьи В.Колядова, поскольку на предыдущем заседании он неправомерно запретил присутствующим на заседании использовать портативные аудиозаписывающие устройства и удалил из зала юриста, члена правления ЛОВ КИУ Богдана Бондаренко, который предоставляет Гукову бесплатную правовую помощь. 25 апреля заявление было удовлетворено и суд передал рассмотрение дела Гукова другому судье.