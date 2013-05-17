Минфин Германии: Рост госдолга Украины не соответствует стандартам ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам и представителям органов власти Украины заявила представитель директората фискальной политики и экономических отношений Министерства финансов Германии Эльке Бауманн в рамках второго Украинского финансового диалога по вопросам модернизации системы управления государственными финансами в соответствии со стандартами Европейского Союза.

«В Украине за последние 5 лет выросло соотношение госдолга к ВВП, и, согласно нашим ожиданиям, это соотношение будет расти и дальше по причине высокого уровня бюджетного дефицита. В ЕС это уже не соответствовало бы установленным критериям, и вы должны снизить дефицит бюджета до уровня менее 3% ВВП в ближайшие 2 года, а также достигнуть стабильности или даже профицита бюджета в среднесрочной перспективе», - сказала Бауманн. По ее словам, установленные в ЕС ограничения бюджетного дефицита в 3% и государственного долга в 60% ВВП являются выполнимыми.

Представитель Минфина Германии отметила, что бюджет государства должен базироваться на макроэкономических прогнозах. «В Украине есть консенсус-прогноз (экспертный прогноз Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов и ведущих экономических институтов Национальной академии наук - УНИАН), но госбюджет составляется без учета этих прогнозов, а также без учета прогнозов ЕБРР и других международных организаций», - добавила она.

Как заявила в рамках дискуссии директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук, Украина должна следовать правилам ЕС, но исходя из реальных возможностей. По ее словам, стратегия управления госдолгом предполагает ограничение его уровня до 30-31% ВВП в среднесрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн, в то время как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составлял 978,5 млн грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл. (538,852 млрд грн в гривневом эквиваленте).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП) и предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Всемирный банк прогнозирует рост госдолга Украины к концу года до 40,1% ВВП. Опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют по итогам текущего года дефицит сводного бюджета свыше 53 млрд грн, или около 4% ВВП, уровень госдолга свыше 590 млрд грн, или на уровне 36-40% ВВП.