В украинские дороги в 2013 году вложат 18 млрд гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«По дорожному хозяйству объем инвестиций в этом году составляет около 18 млрд грн. Все они будут освоены», - сказал он.

«Самый значительный проект – проект строительства моста в Запорожье, на который в этом году будет направлено порядка 900 млн грн, что позволит открыть первую очередь моста уже в следующем году», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Александр Вилкул в конце апреля заявил, что улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн.

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В марте премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью посредством, прежде всего, разделения функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. Кроме того, выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины 21 марта, Азаров заявил, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.

Автомагистраль через Днепр в Запорожье строится с 2004 года. Стоимость проекта составляет 5,9 млрд грн.

Протяженность автомагистрали через реку Днепр в Запорожье - 9,1 километра с четырьмя полосами движения, в том числе с семью развязками и 26 сооружениями. Проект включает два моста: вантовый мост через реку Днепр длиной 660 м и мост через реку Старый Днепр длиной 340 м. Ожидаемое время сдачи всей автомагистрали - 2018 год.