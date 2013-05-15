Тарифы на тепло для населения повышать не будут — Нацкомуслуг

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, об этом заявил член Нацкомуслуг Валерий Кальченко на итоговой конференции проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Реформа городского теплообеспечения в Украине».

Кальченко отметил, что комиссия разработала и подала на согласование Положение об установлении тарифов на тепловую энергию ниже экономически обоснованного уровня. Нацкомуслуг получит право официально рассчитать и закрепить экономически обоснованный тариф. Одновременно будет подтверждаться размер действующих (базовых) тарифов на тепло для населения. То есть тариф повышаться не будет.

По словам члена Нацкомуслуг, такой порядок необходим только для экономических расчетов и проведения компенсации разницы в тарифах. Размер компенсации будет рассчитываться как разница между действующим и экономически обоснованным тарифом, умноженная на объем реализованных предприятием коммунальных услуг.

Кальченко напомнил, что в этом году на эти цели в госбюджете предусмотрено 5,125 млрд грн.

По данным Нацкомуслуг, действующие тарифы на коммунальные услуги не отвечают экономически обоснованному уровню. В частности, средневзвешенный тариф на тепловую энергию, который платит население, составляет 227 грн/Гкал. При этом экономически обоснованный уровень тарифа составляет 312 грн/Гкал. Таким образом, в среднем по Украине тарифы покрывают около 70% себестоимости тепловой энергии. Разницу предприятиям покрывает государство.

Как сообщал УНИАН, в обновленной редакции проекта постановления «О приведении тарифов на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению до экономически обоснованного уровня» Нацкомуслуг предлагает на переходный период утвердить временные тарифы на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, применив к действующим тарифам коэффициент 1.