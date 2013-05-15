В Одессе Малиновский суд «минируют» через день

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, сегодня, 15 мая, в 9.46 на линию «102» поступило сообщение от неизвестного о минировании Малиновского районного суда Одессы. На место происшествия направлены сотрудники милиции, ГСЧС и специалисты взрывотехнической службы для проверки здания и прилегающей территории на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в милицию Одессы поступило три анонимных сообщения о минировании: Малиновского районного суда Одессы, Военно-медицинского клинического центра Южного региона (411-й Центральный военный клинический госпиталь) и отделения «УкрСиббанка». Все сообщения оказались ложными. 14 мая в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что эти сообщения о минировании сделал 83-летний пенсионер.