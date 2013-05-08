В Тернополе завтра решат, запрещать ли символику СССР

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, распоряжение о созыве сессии сегодня подписал и.о. городского головы Игорь Турский.

В распоряжении сказано, что сессия состоится завтра 9 мая 2013 года в 8 часов утра в зале заседаний городского совета. На рассмотрение депутатов выносится один вопрос: «О запрещении размещения символики несуществующих и непризнанных государств».

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 мая, Тернопольский окружной админсуд по иску прокурора Тернополя Виталия Сидорова приостановил действие решения горсоветы от 2011 года, которым в городе запрещено публичное использование советской символики. В иске сказано, что данный документ противоречит требованиям Конституции и законам Украины и принят с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий.

В Тернополе уже появились агитки, в которых представители КПУ призывают жителей города прийти 9 мая на «парад победителей» в Парк Славы. В то же время в пресс-службе городского совета сообщили, что никакие заявки от Компартии на проведение массового мероприятия в мэрию не поступали.

Вместо этого поступила заявка от нардепов от ВО «Свобода» о проведении 9 мая в Парке Славы приема граждан.

9 мая 2012 года в Тернополе в парке Славы произошло столкновение между правоохранителями и депутатами городского и областного советов от ВО «Свобода», которые пытались помешать коммунистам провести шествие с флагами КПУ.