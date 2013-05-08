9 мая в центре Киева поездить не удастся (список улиц)

Столичная Госавтоинспекция информирует, что в связи с общегосударственными и общегородскими мероприятиями, которые будут проходить в центре Киева по случаю Дня Победы, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, 9 мая с 6 часов утра до 23 часов вечера будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Крещатик, Майдану Незалежности и Европейской площади.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

Кроме того, в связи с проведением репетиции торжественных мероприятий 8 мая с 16.00 до 21.00 по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Институтской будет перекрыто движение транспорта.

В частности, 9 мая движение будет перекрыто с 8 часов утра и до завершения мероприятий по возложению цветов на территории Парка Вечной Славы на улице Лаврской от площади Славы до улицы Цитадельной и на аллее Героев Крут;

- на улице Крещатик от Бессарабской площади до Европейской площади с 7 до 23 часов.

Также, в случае необходимости, с 7 до 13 часов может быть перекрыто движение на следующих улицах:

Богдана Хмельницкого - от улицы Крещатик до ул. Пушкинской

Прорезной - от ул. Крещатик до ул. Пушкинской

Институтской - от ул. Крещатик до ул. Ольгинской

Городецкого - от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой

Михайловской - от ул. Крещатик до Михайловской площади

Софийской - от Михайловского переулка до улицы Малой Житомирской

Малой Житомирской - от ул. Софийской до Михайловского переулка.

Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт в нарушение правил, а также быть предельно внимательными, безоговорочно выполнять сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и прежде всего временно установленных.