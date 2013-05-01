Завтра в Киеве - кратковременные дожди и грозы

Завтра в западных, северных и в Винницкой областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины - без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в северной половине ночью 7-12° тепла, днем 18-23°; на остальной территории ночью 10-15°, на Южном побережье Крыма и на Закарпатье до 18°, днем 23-28°.

В Киеве и области - переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 7-12°, днем 18-23°, в Киеве ночью 10-12°, днем около 20°.