В Харькове к Дню Победы установили четыре трибуны

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора Департамента культуры Оксану Ковярову.

По ее данным, в параде примут участие харьковские пограничники, студенты академии внутренних войск, университета внутренних дел, университета гражданской защиты Украины, а также курсанты Академии Военно-морских сил Украины им. Нахимова (Севастополь), Академии сухопутных войск им. Сагайдачного (Львов), Воронежского военного учебно-научного центра ВВС Военно-воздушной академии (Россия), представители высокомобильных десантных войск (город Новомосковск, Днепропетровская обл.).

По словам директора департамента, начнется военно-театрализованное представление в 10:00. В нем также примут участие лучшие творческие коллективы Харькова и области. Возле Харьковского национального университета им. Каразина планируется выставить 22 единицы военной техники, а возле Дворца детского и юношеского творчества пройдет выставка ретро-техники.

Для ветеранов будут установлены четыре трибуны на 250 мест каждая. После парада всех ветеранов будет угощать полевая кухня.

Кроме этого, по словам О.Ковяровой, участники Великой Отечественной войны 9 мая смогут бесплатно посетить Харьковский зоопарк, предъявив соответствующее удостоверение.