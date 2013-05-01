Риелтор потребовала по 8 тыс. дол. за каждую комнату в общежитии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Николаева, в декабре 2012 года к директору риелторской конторы обратилась местная жительница по поводу получения и оформления комнат в общежитии. Риелтер сообщила посетительнице, что повлияет на принятие положительного решения должностными лицами и поможет оформить четыре комнаты в общежитии только при условии передачи ей 32 тыс. долларов (по 8 тыс. долларов за каждую комнату).

29 апреля при получении 16 тыс. долларов США директор риелторской конторы была задержана сотрудниками прокуратуры города и милиции.

По данному факту следственным отделом НГУ УМВД Украины в Николаевской области начато досудебное расследование.

В действиях злоумышленницы усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно - законченное покушение на получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды, - отметил прокурор прокуратуры г. Николаева Максим Олефир. Данные статьи предусматривают наказание лишением свободы до восьми лет с конфискацией имущества.