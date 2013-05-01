Миндоходов начало формировать территориальные органы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«На сегодня выданы приказы о назначении руководителей, которым поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить государственную регистрацию территориальных управлений Миндоходов, сформированных на базе подразделений налоговой и таможенной службы», - сообщили в министерстве.

В Миндоходов подчеркнули, что реорганизация никоим образом не затронет налогоплательщиков и субъектов внешнеэкономической деятельности и не создаст никаких неудобств и барьеров для предоставления качественных налоговых и таможенных услуг. «Базовая инфраструктура – сеть сервисных центров – будет работать в штатном режиме и предоставлять спектр услуг. Дислокация таможенных органов не изменится», - отметили в пресс-службе.

Глава Миндоходов Александр Клименко поставил задачу провести реорганизацию в максимально сжатые сроки, избегая при этом любого дискомфорта для бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентованию.