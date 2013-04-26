В Харькове снесли памятный знак воинам УПА

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Харьковской областной организации ВО «Свобода» Игорь Швайка.



«Я был там, на месте. И памятная табличка, и сам камень отсутствуют. Есть следы трактора или какой-то другой тяжелой техники», - сказал И.Швайка.

Он выразил убеждение, что к сносу памятника воинам УПА в Харькове причастна городская и областная власть, и что «это состоялось под прикрытием милиции».

И.Швайка подчеркнул, что памятный знак воинам УПА в Харькове в любом случае будет восстановлен.

«Ситуация сейчас складывается таким образом, что на каждый один разрушенный памятник будет установлено пять новых», - отметил И.Швайка.

В отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области также подтвердили факт исчезновения памятного знака воинам УПА в парке «Молодежный».

По сведениям милиции, исчезновение памятного знака было замечено сегодня около 8 часов утра. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с руководством Киевского райотдела. Работники милиции изъяли вещественные доказательства.

Данный факт внесен в Журнал единого учета правонарушений и других событий. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы, на месте происшествия сейчас находится много работников милиции. Они окружили место, где стоял памятный знак, пытаются найти вещественные доказательства, снять отпечатки шин техники, с помощью которой был демонтирован 1,5-метровый памятный знак из цельного камня.