«Укрзализныця» ожидает решения Кабмина об акционировании железных дорог
Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ожидает решения Кабинета министров об акционировании железных дорог и преобразовании их в ПАО «Українська залізниця», 100% акций которого будут переданы государству.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци» со ссылкой на выступление генерального директора УЗ Сергея Болоболина во время XXVIII заседания Конференции генеральных директоров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), проходящего в Одессе.
«От реформирования железнодорожного транспорта мы ожидаем повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для реализации транзитного потенциала Украины, интеграции железнодорожного транспорта Украины в европейскую и мировую транспортные системы», - цитирует пресс-центр С.Болоболина.
По его словам, железные дороги Украины перевозят порядка 90% грузов и 50% пассажиров в стране и вопрос реформирования отрасли находится под контролем Президента и правительства, поэтому реформирование определенно будет взвешенным, с учетом позитивного и негативного опыта стран, уже осуществивших такие преобразования.
В этой связи С.Болоболин поблагодарил коллег из железнодорожных администраций других стран за обмен ценным опытом в проведении реформ.