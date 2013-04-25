Вице-премьер предлагает создать три спасательных отряда

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, об этом вице-премьер сказал на заседании правительства.

По словам А.Вилкула, для создания новой системы будут проанализированы лучшие наработки советской системы гражданской обороны, а также современный мировой опыт и технологии. Предлагается обновить материально-техническую базу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коммунальную технику, которая будет использоваться и в текущем процессе уборки городов и во время чрезвычайных ситуаций.

Также, отметил он, в соответствии с мировой практикой, предлагается создать три мобильных аварийно-спасательных отряда, оборудованных современной техникой: на западе, на востоке и в центре страны (Киев). Отряды должны оперативно передислоцироваться в своем радиусе действий в случае необходимости.

Предлагается также внедрение современной системы оповещения населения. Она будет предусматривать оперативное распространение информации с помощью технических средств связи, СМИ, сети Интернет, мобильной связи. В том числе разрабатывается возможность создания общегосударственной радиосети на средних волнах.

«Новый регламент работы должен обеспечить возможность максимум в течение часа предоставить информацию населению о чрезвычайных ситуациях и соответствующих действиях на это время», - сказал А.Вилкул.