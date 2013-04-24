Возле станции киевского метро задержали двух мужчин с гранатой

Об этом УНИАН сообщили в Дарницком райуправлении столичной милиции.

Как отмечается в сообщении, милиционеры осуществляли обход территории и увидели двух подозрительных мужчин направляющихся в метро с “огромными рюкзаки, которые они с трудом тянули”.

В ходе проверки правоохранители выявили в рюкзаках “боеприпасы времен Великой Отечественной войны - гранату Ф-1, штык-нож к автомату Калашникова и 15 патронов”. Работники милиции срочно вызвали взрывотехников, движение транспорта было перекрыто. Неподалеку Вырлицкого озера гранату деактивировали.

В сообщениях также отмечается, что 39-летний отец и 17-летний сын хранили оружие в своей квартире без необходимых разрешений.

В милиции сообщают, что данное происшествие занесено в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - наказываются лишениям свободы на срок от двух до пяти лет.