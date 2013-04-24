Банкиры предложили выпустить гособлигации в гривне

«По своей экономической сущности казначейские обязательства является аналогом банковских срочных депозитов. В связи с этим они только усилят конкуренцию в банковском секторе. Кроме этого, учитывая то, что казначейские обязательства ориентированы на население, уже сейчас можно сказать, что он будет выполнять и социальную функцию - это своеобразная лакмусовая бумажка доверия населения к правительству», - убежден председатель правления Кредипромбанка Виктор Леонидов.

Начальник казначейства Банка «Финансы и Кредит» Александр Александров констатирует заинтересованность банков в новом инструменте.

«Финансовый интерес банков в участии в таких операциях будет заключаться в том, что они смогут зарабатывать на разнице между ценой покупки-продажи казначейских обязательств на вторичном рынке (это не считая комиссий при первичном размещении ценных бумаг среди населения). Расширение спектра предлагаемых населению инструментов имеет положительный эффект для экономики в целом», - добавил банкир.

В то же время, он констатировал, что валютные казначейские обязательства уже продемонстрировали свою эффективность.

«Благодаря этому инструменту Минфин смог аккумулировать валюту на внутреннем рынке, не выходя на рынок внешних заимствований. По крайней мере, та часть населения, которая не доверяет коммерческим банкам, получила возможность разместить средства в валюте, возврат которых в полном объеме гарантирован государством», - резюмирует банкир.

Напомним, что ранее Министерство финансов Украины выразило намерение выпустить казначейские обязательства в национальной валюте во втором полугодии 2013 года. Планируется, что эта ценная бумага будет выпущена в двух сериях, как и казначейские обязательства в валюте. Соответственно, срок обращения гривневого инструмента инвестирования от Минфина составит 2 и 3 года.