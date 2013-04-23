Агентство IBI повысило кредитный рейтинг Одессы

Другие украинские города – Запорожье и Винница – имеют более низкий рейтинг в листинге IBI – uaAA- и uaBBB соответственно.

В пресс-релизе, распространенном агентством, отмечено: «В 2012 г. город улучшил ряд показателей социально-экономического развития. Успешное социально-экономическое развитие и эффективная бюджетная политика местной власти дают возможность поддерживать высокий уровень бюджетного обеспечения... Доходная часть бюджета города хорошо диверсифицирована... Повышение кредитного рейтинга города по результатам 2012 г. обусловлено снижением долговой нагрузки на городской бюджет при активной политике городской власти, направленной на уменьшение долгового давления; сокращением валютных рисков в связи с досрочным погашением части долга, номинированной в иностранной валюте, а также увеличением показателей экономического и социального развития на протяжении отчетного периода, которое может рассматриваться как устоявшаяся тенденция».

На своей странице в Facebook мэр Одессы Алексей Костусев прокомментировал данное событие: «Это лучший ответ нашим критикам... Свою главную задачу вижу в том, чтобы улучшение почувствовали простые одесситы».