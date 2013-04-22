Нардеп рассказал, как Украина получит козыри в переговорах с МВФ

Депутат фракции Партии регионов Олег Царев считает нецелесообразным налог на доходы физических лиц со списанием банком безнадежной задолженности по кредиту.

Так, он прокомментировал инициированный им законопроект №2865 с изменениями в Налоговый кодекс. В документе предложено пересмотреть правила налогообложения дохода, полученного физлицом "как дополнительное благо".

Нардеп констатирует, что сегодня Налоговый кодекс предусматривает, что в случае списания долга за счет резервов банка, физическое лицо должно заплатить налог с суммы списанного долга. Налогом облагается не только сумма основного долга и проценты по нему, но и начисленные проценты, комиссии, пени и штрафы.

«Плата за неоплаченные деньги и проценты противоречит здравому смыслу и логике налога на доход. Получается, если бы человек взял кредит и не вернул, то тогда понятно – он получил доход, куда-то его потратил, воспользовался им. В нашем же случае никто деньги не получил, никто их не потратил. Какой тут налог на доход? Сегодня банки в сложной ситуации - не получая от клиента доходов, они еще и платят налоги за него», - сказал он.

По его словам, за несколько лет сумма пени и штрафов может во много раз превысить сумму основного долга.

В пояснительной записке к законопроекту Царев отмечает, что указанный налог также приводит к увеличению рисков в банковской системе и усложнений в переговорном процессе с Международным валютным фондом. Речь идет о значительном разрыве в экономической валютной позиции банков, возникшем вследствие нормы, когда резервы под задолженность валютных кредитов формируют в гривне.

«Формирование резервов под валютные кредиты в гривне привело к тому, что в украинских банках валютных активов примерно на 6 млрд. дол. меньше, чем пассивов. Это означает, что, например, 10% девальвации гривны нанесет банкам убытки в 600 млн. дол. Одним из способов ликвидации разрыва в экономической валютной позиции является списание задолженности за счет резервов. Это позволяет банкам ликвидировать риск потерь в случае девальвации гривны. Таким образом, налог, которым облагаются физические лица при списании задолженности, значительно усложняет выполнение Украиной обязательств перед МВФ. Кроме этого, банковская система продолжает нести риски значительных потерь в случае девальвации гривны», - констатирует политик.

Царев выразил уверенность, что его законопроект получит поддержку парламента, после чего Украина активизирует переговорный процесс с МВФ.