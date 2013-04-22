На Закарпатье трое в масках жестоко избили регионала (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, 21 апреля около 4.30 в дежурную часть Хустского ГО УМВД Украины в Закарпатской области поступило сообщение от врача Хустской центральной районной больницы о том, что за медицинской помощью к ним обратился депутат Хустского районного совета Василий Якубец. Пострадавший сообщил, что телесные повреждения ему нанесли трое неизвестных лиц.

По данным прокуратуры, предварительно установлено, что 21 апреля около 3.25 в с. Иза Хустского района Закарпатской области в то время, когда В.Якубец вышел из своего автомобиля, трое неустановленных лиц в черных масках стали его избивать.

Нападающие, по данным правоохранителей, нанесли мужчине несколько ударов по голове и телу деревянными палками, а также разбили автомобиль депутата.

В пресс-службе прокуратуры сообщают, что врачи диагностировали у В. Якубца травмы головы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой ноги и др.

По данным прокуратуры, милиция уже начала расследование уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 «Хулиганство» и ч. 1 ст. 122 «Умышленное средней тяжести телесное повреждение» УК Украины.

Прокуратура Закарпатской области контролирует ход досудебного расследования.