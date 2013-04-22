Зукоски: Власть наконец начала вести конструктивный диалог в аграрной сфере

Это произошло благодаря желанию власти эффективно сотрудничать с деловым сообществом. В свою очередь, благодаря стабильной и предсказуемой политике государства удалось вернуть доверие инвесторов к аграрному сектору. Об этом заявил Президент Американской торговой палаты Хорхе Зукоски в интервью интернет-изданию «Экономические известия».

«Чтобы оказаться там, где мы находимся сейчас, нам пришлось преодолеть немало препятствий, и путь этот не был легким, однако доверие со стороны инвесторов к этому важному сектору экономики Украины вернулось именно благодаря большей стабильности и предсказуемости государственной политики», − подчеркнул Президент Американской торговой палаты.

По мнению Хорхе Зукоски, одним из примеров успешного частно-государственного партнерства стал Меморандум о взаимопонимании между Минагрополитики и зернотрейдерами, который подписывается уже два года подряд.

«Подписание этого документа стало решающим шагом на пути к обеспечению стабильного и продуктивного диалога между Правительством и представителями зерновой отрасли. Меморандум создал условия для стабильного экспорта зерна, обеспечивая конкурентоспособность отрасли с 2011-го по настоящее время», − отметил эксперт.

Он также выразил благодарность главе Минагрополитики Николаю Присяжнюку за поддержку постоянного диалога с деловым сообществом.

«Международные инвесторы, работающие в Украине, приветствуют принятие ряда законодательных и нормативных документов, направленных на дерегулирование сектора в целом и зерновой отрасли в частности. Это стало возможным только благодаря личной позиции Министра», − подытожил Хорхе Зукоски.