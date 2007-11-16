Отбой тревоги на Центральном вокзале в Киеве

Сотрудники МВД не выявили взрывчатки в камерах хранения Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, приблизительно 15-20 минут назад, то есть около 20 часов, соответствующие службы МВД и МЧС завершили обследование помещений вокзала, в частности камер хранения.

В настоящее время устанавливается человек, который звонил по телефону с сообщением о наличии взрывчатки на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Как сообщал УНИАН, в 15.45 в дежурную часть милиции на номер "02" поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в одной из камер хранения железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский находится тротил. После чего была проведена эвакуация пассажиров из помещения вокзала.