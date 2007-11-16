На железнодорожном вокзале в Киеве до сих пор ищут бомбу

По состоянию на 19.00 взрывотехнические и экспертные службы МВД Украины продолжают поиск взрывчатки на железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский в подвальных помещениях, где расположены камеры хранения.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью МВД Украины в г. Киеве, доступ пассажиров, при наличии у них билетов, к поездам разрешен через другие пути, не связанные с помещением Центрального вокзала.

Как сообщал УНИАН, в 15.45 в дежурную часть милиции на номер "02" поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в одной из камер хранения железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский находится тротил. После чего началась эвакуация пассажиров, которые были в помещении вокзала.