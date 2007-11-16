СБУ устроила ”Цунами” в портах Украины

Во исполнение поручения Президента Украины об активизации борьбы с контрабандой Службой безопасности Украины во всех морских торговых портах юга Украины осуществляется долговременная масштабная операция “Цунами”.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, к мероприятиям по борьбе с контрабандой привлечены спецподразделения Главного управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, которые усилены бойцами Центра специальных операций (“Альфа”).

По результатам первого этапа операции “Цунами” с 1 ноября увеличена таможенная стоимость импортных товаров на сумму свыше 2,5 миллиона гривен. Выявлено несколько фактов незаконной деятельности ряда должностных лиц контролирующих органов при оформлении экспортно-импортных операций. В отношении этих лиц составлены протоколы о коррупционных действиях. Только на протяжении последних десяти дней не допущен ввоз в Украину около 30 контейнеров мясопродукции без надлежащего оформления документов. Выявлено 27 попыток нарушения таможенных правил, изъято товаров на сумму свыше 440 тысяч гривен. По подозрению в несоответствии товарных кодов приостановлено таможенное оформление свыше 50 контейнеров с импортными товарами, инициировано проведение экспертиз.

Анализ тенденций в проведении экспортно-импортных операций свидетельствует, что владельцы грузов сознательно не предоставляют в таможенные органы документы на значительную часть товаров, ожидая послабления режима на таможенной границе. На сегодняшний день в акваториях портов Черноморско-Азовского бассейна накопилось несколько судов, которые сознательно не разгружаются.

Увеличилось также количество грузов, которые отправляются для таможенного оформления в другие регионы. В связи с этим СБУ проинформировала соответствующие органы и службы Российской Федерации с тем, чтобы не допустить контрабандного перемещения товаров в Россию.

На протяжении октября с.г. через морские порты Украины в зоне деятельности Приморской таможни ГТС Украины ввезено 117 тыс. тон грузов, общей стоимостью 890 млн. грн., Южной региональной таможни – 170 тыс. тон, стоимостью 730 млн. грн., Николаевской таможни 450 тыс. тон на 260 млн. грн.

По оценке специалистов, свыше 70 процентов грузов ввозятся с нарушением действующего таможенного законодательства Украины, что позволяет получать организаторам контрабандных сделок сверхдоходы в виде неуплаченных таможенных платежей в размере свыше 100 млн. грн. ежемесячно, а следовательно наносить экономический ущерб государству.

В частности, механизмы совершения контрабандных акций заключаются в незаконном освобождении большей части груза от таможенного контроля, недекларировании груза, сокрытии сведений о количестве, стоимости и наименовании товаров.

Служба безопасности Украины заявляет, что операция “Цунами” является долговременной. Ее цель - проведение согласованных с другими ведомствами активных мероприятий для выявления преступных намерений организованных преступных группировок, предупреждения и пресечения контрабандных акций, установление и задержание лидеров и участников преступных групп, а также их коррумпированных связей в органах власти.