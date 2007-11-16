От затонувшей в Керченском проливе серы вреда не будет?

Специалисты России и Украины утверждают, что "никаких вредных последствий" от затонувшей в Керченском проливе серы нет. Об этом сообщает Главное управление МЧС Украины в Крыму со ссылкой на заседание межгосударственной рабочей группы по ликвидации последствий стихийного бедствия в Азово-Черноморском бассейне, которое состоялась накануне вечером в Керчи.

Вопрос, «что делать с серой», пока не решен, отмечают в МЧС. Мнение специалистов России и Украины в этом вопросе расходится: одни считают, что при взаимодействии серы с морской водой она превратится в монолит, вторые, после ряда исследований, пришли к выводу, что намокшая сера в морской воде пассивна. "Единственное, в чем сошлись специалисты обеих стран: вредных последствий от затонувшей серы нет", - отметили в крымском Главке МЧС.

Сейчас будут разрабатываться планы по утилизации серы. По словам специалистов, первым делом будет проверяться и обеспечиваться герметизация емкостей. «У нас готова техника и водолазы, все теперь зависит лишь от погоды, - заявил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Евгений ТРУНИН. - После исследований, мы будем разрабатывать план по подъему серы».

Что касается затонувших судов, то технический план подъема пока также в разработке. «Что касается информации о том, что капитаны затонувших кораблей не были предупреждены о надвигающемся шторме, – она абсолютно не правдива, - заявил журналистам первый замминистра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО. – Первое сообщение поступило в 17.10, второе в 19.20, вопрос состоит лишь в том, кто как реагировал на предупреждение. В укрытие ушла лишь часть судов. Пострадали те, которые информацию проигнорировали, что и привело к бедствию».

Как отметил первый замминистра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, «здесь наступают международно-правовые моменты: собственники судна с момента инцидента, приведшего к дальнейшим последствиям, несут ответственность и за последствия, за нанесенные убытки». «Мы ждем компенсации за причиненный ущерб со стороны России», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе пострадали больше десятка судов, в результате в море оказались около 1,2 тысяч тонн мазута, а также 6,8 тысячи тонн серы (по предварительным данным, емкости с серой закрыты крышками).

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения моря.

Сообщается о массовой гибели птиц и рыбы в Керченском проливе.