Министр пообещал научить глав сельсоветов создавать сельхозкооперативы

В этом году планируется обучить 8 тысяч глав сел и поселков. Основным направлением семинаров является разработка проектов кооперативов и их реализация на сельских территориях с учетом региональной специфики. Кроме того, чтобы повысить уровень осведомленности селян, к каждому сельскому совету прикреплены по четыре студента вузов аграрного направления.

«Президент Украины Виктор Янукович неоднократно подчеркивал, что внедрение государственной политики реформирования отечественного сельскохозяйственного производства должно уже в ближайшее время дать серьезные результаты в развитии сельских территорий и улучшении уровня жизни украинских селян. В этом контексте была поставлена задача − сделать все необходимое для развития нового кооперативного движения на селе, которое должно стать важным элементом структурной перестройки сельского хозяйства. В свою очередь, 83,4% сельских и поселковых советов поддержали необходимость создания обслуживающих сельхозкооперативов. Однако селянам необходимы знания и актуальная информация. Уже пять с половиной тысяч сельских и поселковых председателей прошли соответствующее обучение», − сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

С этой целью Минагрополитики инициировало создание учебно-практических центров развития сельских территорий при 18 учебных заведениях аграрного направления. Спектр тем, которые освещаются на семинарах и тренингах, достаточно широк − от вопросов, касающихся развития сельских территорий, до зеленого туризма. При этом большое внимание уделяется разработке стратегических планов развития сельских громад и практическим советам в создании бизнес-планов.

«Основной же акцент в этом обучении делается на практическом воплощении проектов кооперативов, как обслуживающих, так и производственных. Таким образом, руководители сельских и поселковых советов получают советы от лучших кооперативных лидеров. А поскольку именно сельские и поселковые головы лучше знают свои громады, они будут доносить до селян необходимую информацию относительно того, как сделать работу на селе прибыльной», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Также Министр добавил − чтобы селяне получали более полную информацию относительно создания сельскохозяйственных кооперативов, новых тенденций в построении аграрного бизнеса, современных научных разработок в аграрной отрасли, к каждой сельской территориальной громаде прикрепляют по 4 студента выпускных курсов. В общем, 9895 студентов 18-ти высших аграрных учебных заведений закреплены за сельскими и поселковыми советами.