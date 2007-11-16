У Черновецкого частники уже лампочки выкручивают?

Киевские власти намерены выделить на охрану городских мостов 5 млн. грн. Об этом сообщил сегодня в интервью журналистам киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, для охраны мостов будут привлечены не частные структуры, а работники милиции. «Я хочу быть уверен, что мы потратим 5 млн. грн. на охрану мостов из-за лампочек, которые выкручивают вандалы, с толком, и что это поможет. Если это милиция, то, наверное, смысл в такой охране есть. Потому что я боюсь, если мы наймем частные фирмы, они сами будут выкручивать эти лампочки», - подчеркнул мэр столицы.

В то же время, мэр затруднился ответить на вопрос, в какие сроки будет организована такая охрана.