В Винницкой области перевернулся автобус: 14 пасажиров - в больнице

Четырнадцать человек госпитализированы в результате аварии автобуса в Винницкой области Украины, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в ночь на понедельник. Автобус, в котором находилось 25 пассажиров и два водителя, ехал из Закарпатской области в Днепропетровскую. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 14 человек пострадали, они с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы", - говорится в сообщении.