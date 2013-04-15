В Винницкой области перевернулся автобус: 14 пасажиров - в больнице
10:12, 15 апреля 2013Общество
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Четырнадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Винницкой области.
Авария произошла ночью
Четырнадцать человек госпитализированы в результате аварии автобуса в Винницкой области Украины, сообщает РИА Новости.
Авария произошла в ночь на понедельник. Автобус, в котором находилось 25 пассажиров и два водителя, ехал из Закарпатской области в Днепропетровскую. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 14 человек пострадали, они с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы", - говорится в сообщении.
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