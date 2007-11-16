На следующей неделе в Украине будет до 16° мороза

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных и южных областях дождь и мокрый снег; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в западных областях ночью также небольшой снег; температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 8-13°, днем 1-6° мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах северных, западных и местами центральных областей гололедица. В Крыму ожидается дождь, ночью с мокрым снегом; ветер северо-восточный, 9-14 м/с; температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

18 ноября будет переменная облачность, в южных областях ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя (днем преимущественно дождя). Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза; в южных областях на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах гололедица.

В Крыму местами ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

19 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с, в Крыму ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с.

Температура ночью 8-13° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 16°, днем 1-6° мороза; в южных областях ночью 2-7° мороза, днем около 0°, в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. На дорогах гололедица.

20 ноября в Крыму ожидается небольшой снег и дождь (ночью), на остальной территории без осадков. Температура в южной части ночью 3-8° мороза, днем 1-5° тепла (в Крыму ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла); на остальной территории ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем около 0°.

21 ноября осадков не ожидается. Температура в южной части ночью 0-5° мороза днем 1-5° тепла (в Крыму ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла); на остальной территории ночью 4-9° мороза (в Закарпатье 1-6° мороза), днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области 17 ноября облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°; по области ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

18 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.

19 ноября осадков не ожидается, переменная облачность, на дорогах гололедица. Температура ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза.

20 ноября в Киеве и области без осадков. Температура ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

21 ноября осадков также не ожидается. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.