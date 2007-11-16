Пятна мазута достигли Керчи

Пятна мазута, оказавшиеся на поверхности моря в результате кораблекрушения российского танкера в Керченском проливе, достигли украинского берега в районе Керчи.

По информации оперативного штаба МЧС Украины, на борту кормовой части танкера "Волгонефть-139", затонувшего в воскресенье во время шторма в Керченском проливе, на вчерашний день оставалось около 150 кубометров мазута. Более 900 кубометров уже откачано на танкер "Волгонефть-119", но утром в четверг два нефтяных пятна размером около 100 кв. м отделились от кормовой части танкера и начали дрейф в сторону украинского побережья, передает ИТАР-ТАСС.

Несмотря на усилия экипажей судов, пытавшихся с помощью боновых заграждений и сорбентов предотвратить попадание нефтепродуктов на берег, морские водоросли прибрежной защитной полосы под Керчью в районе поселков Жуковка и Глейки сегодня к утру оказались загрязнены - мазут пропускают боны, раздвигаемые продолжающимся штормом.

По предварительным данным, ширина полосы загрязнение суши сейчас достигает полкилометра в длину и около четырех метров в ширину. Пока спасатели вручную собрали 120 мешков загрязненных мазутом морской травы и песка.

Экологи, отслеживающие последствия катастрофы, зафиксировали движение еще нескольких сравнительно небольших пятен мазута, одно из которых дрейфует в сторону украинского берега, второе, предположительно, может попасть в Азовское море, а третье и четвертое ветер погнал в сторону Анапы и Таманского залива.

Специалисты утверждают, что приблизительно четверть вытекшего в море мазута уже осела на дно, но с наступлением тепла, то есть в разгар курортного сезона, нефтепродукт начнет всплывать на поверхность прогретой воды. Вследствие чего последствия катастрофы пострадавший регион будет ощущать еще лет десять.