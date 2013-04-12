Власти Севастополя призвали не политизировать День Победы

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель главы Севастопольской городской госадминистрации Сергей Савенков в прямом эфире заявил: «9 Мая прошлого года омрачили отдельные политические партии, которые встали в колонну со своими политическими флагами, хотя мы просили все политические силы не делать этого, потому что в святой праздник политики не должно быть. Надеемся, что в этом году этого не будет».

По словам вице-губернатора, руководством города поставлена задача обеспечить максимальное участие ветеранов-Победителей во всех мероприятиях, особенно 9 Мая в Параде Победителей. «Решается вопрос о том, чтобы те ветераны, которые не смогут физически участвовать в Параде Победителей и пройти в строю, проехали в колоннах на технике, ретро-автомобилях, мотоциклах, оказались в числе зрителей парада», - сказал С.Савенков.

Он также добавил, что 9 мая, как и в предыдущие годы, состоится прохождение торжественным маршем войск Севастопольского гарнизона. «Как и ранее по традиции моряки ВМС Украины и Черноморского флота Российской Федерации пройдут в едином строю плечом к плечу», - отметил С.Савенков.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года, несмотря на призыв к политическим партиям и общественным организациям не политизировать праздник, ряд партий и общественных организацией со своей символикой и политического характера транспарантами прошли следом за «Парадом победителей», тем самым задержав начало прохождения торжественным маршем войск гарнизона и марш-парад духовых оркестров.