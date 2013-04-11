Украину обвиняют в поставках оружия в Ливию

Об этом УНИАН сообщил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

«МИД Украины проверяет информацию, изложенную в газете, и сможет предоставить комментарий после ознакомления с отчетом ООН, на который ссылается издание», - сказал Е.Перебийнис.

Как написала газета The Washington Post, в отчете Совета Безопасности ООН отмечаются случаи нарушения эмбарго и передачи Ливии оружия со стороны 12 стран, в частности, Украины, Армении, Албании. Речь идет о портативных системах противовоздушной обороны, взрывчатых веществах, минах, стрелковом оружии, боеприпасах.