В России неизвестные обстреляли из гранатомета кинотеатр

В центре российского города Назрань неизвестные из гранатомета обстреляли кинотеатр "Матрица", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Обстрел произошел около 20.30 по московскому времени. Неизвестные из гранатомета произвели выстрел по знанию кинотеатра, где в этот момент проходил концерт. В результате происшествия, только по счастливой случайности, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заряд, выпущенный из гранатомета, попал в наружную часть стены. В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск лиц, совершивших это преступление.