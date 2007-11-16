В России неизвестные обстреляли из гранатомета кинотеатр
08:28, 16 ноября 2007Общество
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Там проходил концерт
В центре российского города Назрань неизвестные из гранатомета обстреляли кинотеатр "Матрица", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Обстрел произошел около 20.30 по московскому времени. Неизвестные из гранатомета произвели выстрел по знанию кинотеатра, где в этот момент проходил концерт. В результате происшествия, только по счастливой случайности, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заряд, выпущенный из гранатомета, попал в наружную часть стены. В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск лиц, совершивших это преступление.
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