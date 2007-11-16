Если в колонии №60 нет массового насилия, почему туда не пускают экспертов?

Харьковская правозащитная группа заявляет о необходимости независимого расследования фактов насилия над заключенными исправительной колонии №60, которая находится в Луганской области.

Об этом говорится в заявлении Харьковской правозащитной группы, переданном УНИАН.

В документе напоминается, что 10 ноября Харьковская правозащитная группа сообщила, что при попытке побега нескольких пожизненно заключенных в тюрьму из Славяносербской колонии №60 в Луганской области был убит один человек. На территорию колонии введен спецназ, который массово бьет осужденных, и что около 30 человек совершили самоувечье, во избежание побоев.

Тогда правозащитники подчеркивали, что не могут проверить эту информацию. Но поскольку речь идет о массовом насилии, было распространено сообщение о событиях в Славяносербской колонии №60 Луганской области и подготовлено обращение к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЁВОЙ и в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой немедленно проверить изложенные сведения и принять соответствующие меры.

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний разместил на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщались некоторые подробности попытки побега узников и данные о личности убитого. «Но ни слова о введении на территорию колонии спецназа не было. Сообщалось, что на месте работает комиссия во главе с генералом Николаем ИЛЬТЯЕМ, первым заместителем председателя департамента, и следственная группа прокуратуры Луганской области”, – говорится в заявлении.

В связи с оглаской в СМИ этой истории свою следственную группу в колонию №60 направила и Генеральная прокуратура Украины. Открыла производство по этому делу Уполномоченный ВР по правам человека Н.КАРПАЧЁВА, работники ее Секретариата находятся в колонии.

13 ноября Генеральная прокуратура признала действия сотрудников межобластного подразделения специального назначения в Луганской области относительно освобождения заложников законными, тем самым подтвердив факт введения спецназа. Согласно заключениям Генпрокуратуры, не нашли подтверждения сообщения об избиении осужденных бойцами спецподразделения и причинении самыми осужденными, которые содержатся в секторе пожизненного заключения и в помещениях камерного типа, телесных повреждений. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, «опросом осужденных и осмотром их сотрудниками областного бюро судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения не выявлены. В течение 10-12 ноября 2007 г. не поступало ни одного заявления от осужденных о применении к ним мер физического и психологического влияния. Лишь у двух лиц на теле были замечены царапины, которые, по их объяснениям, они получили случайно и нанесены собственноручно».

14 ноября генерал М.ИЛЬТЯЙ также опроверг информацию о том, что к осужденным исправительной колонии №60 была применена сила. По его словам, осужденные написали заявления в следственную группу прокуратуры, что их никто не бил.

Между тем правозащитники опять сообщили, что в действительности 52 осужденных совершили самоувечье и что медицинскую помощь им обещают предоставить только при условии подписания заявления, что их никто не бил. Под страхом смерти осужденные подписывают такие заявления. Тем, кто подписал, выдают мазь для заживления ран и налагают скобы. Проверить эту информацию правозащитники опять не могут из-за закрытости системы, заявляет Харьковская правозащитная группа.

“Безусловно, бывают случаи, когда осужденные пытаются использовать правозащитников в своей борьбе с администрацией. Но самый простой способ доказать отсутствие незаконного насилия – направить в колонию №60 комиссию из независимых экспертов. Врачи, адвокаты, правозащитники встретились бы с персоналом, осужденными, выяснили состояние их здоровья. Такие визиты предусмотрены Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток, который Украина ратифицировала в июле 2006 года, но никаких шагов, направленных на его реализацию, не сделала...», – говорится в заявлении.