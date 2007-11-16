Черновецкий: Польша очень много сделала для Украины

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с мэром Варшавы Ханной ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ обсудили вопросы сотрудничества между столицами двух держав в хозяйственной, экономической и культурной сферах. Эта встреча была приурочена к началу празднования Дней Варшавы в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Я считаю, что Польша очень много сделала для Украины, и это я говорю как трижды депутат Верховной Рады. Я ожидаю от сотрудничества Киева и Варшавы только плодотворных результатов», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сказал, что две европейских столицы – Киев и Варшава – всегда были близки по духу. «Общее стремление к демократии и европейским ценностям всегда были свойственны обоим нашим народам», - отметил Киевский мэр.

Как заметила Х.ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ, важными элементами сотрудничества между Польшей и Украиной станут Дни Варшавы в Киеве. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что широкая культурная программа, которая будет осуществляться в эти Дни, представит разные направления польской культуры и позволит киевлянам и гостям столицы познакомиться с польскими актерами, музыкантами и художниками.

«Убеждена, что в будущем сотрудничество Киева с Варшавой станет еще более тесным, ведь мы будем хозяевами Евро-2012», - подчеркнула Х.ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ.

«Украина и Польша, объединив усилие и интеллект наших народов, смогут достойно провести главный футбольный чемпионат Европы. И столичные возможности Киева и Варшавы в этом окажут значимую поддержку», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.