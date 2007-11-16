Правда и мифы о вакцинации...

Министерство здравоохранения обеспокоено кампанией против прививок от кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила заведующий отдела профилактики инфекционных болезней Минздрава Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

По ее словам, в Украине активизировалась “антивакцинальная кампания” со стороны определенных общественных организаций - против прививок в целом и против запланированной на апрель 2008 года массовой иммунизации против кори и краснухи украинцев в возрасте от 16 до 29 лет.

По прогнозу Л.МУХАРСКОЙ, если в Украине не удастся вакцинировать данную возрастную группу, то в 2012 году Украину будет ожидать очередная вспышка инфекций кори и краснухи, а это может угрожать проведению в Украине Евро-2012.

“Чтобы определиться относительно этой кампании, в Украине на протяжении двух-трех лет работало несколько миссий из Всемирной организации здравоохранения. И это было совместное решение представителей ВОЗ и украинских экспертов. Программа ликвидации кори и краснухи это не просто прихоть. Это задача, которую поставила ВОЗ перед всеми странами, которые сотрудничают с ВОЗ. Большинство стран мира уже провели иммунизацию и могут считаться странами, свободными от кори”, - отметила Л.МУХАРСКАЯ.

В свою очередь медицинский советник ВОЗ относительно уничтожения кори и контроля над гепатитом B Чинара АЙДИРАЛИЕВА отметила, что опыт других стран доказывает, что проведенная три года назад массовая иммунизация освободила их от инфекций кори и краснухи. “Данная вакцина - испытанная на протяжении нескольких лет в разных странах, у нее хороший профиль эффективности и безопасности. Она является высокоиммуногенной”, - сказала она.

Кроме того, заместитель представителя Бюро ЮНИСЕФ в Украине Рита ПУТЯЙНЕН отметила, что иммунизация является самым экономическим и самым рентабельным средством защиты от инфекционных болезней. “Высокое качество вакцин, которые закупает ЮНИСЕФ, обеспечивается институтом преквалификации лекарств, строгими и прозрачными международными тендерами. Контроль ведется независимым внешним аудитом. ЮНИСЕФ уже заказал для Украины 9 миллионов доз комбинированной вакцины для масштабной иммунизации весной 2008 года," – сообщила она. При этом Р.ПУТЯЙНЕН добавила, что вакцина против кори и краснухи из Института сывороток в Индии использовалась для массовых иммунизаций в Албании, Армении, Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Молдове и Латинской Америке, где засвидетельствовала высокую безопасность и эффективность.

По словам консультанта ВОЗ Маргариты БАЛАСАНЯН, которая принимала участие во всех массовых кампаниях иммунизации в странах бывшего СССР, ни один доказанный случай осложнения от прививки не зафиксирован. “Например, в Армении были привиты 900 тысяч человек, а осложнения были связаны, в основном, с потерей сознания еще до того, как в шприц набирали вакцину," - отметила она.

Амра УЗИКАНИН из Центра контроля и профилактики заболеваний в Атланте (США) отметила, что в Америке обязательным условием для поступления в школу или в какое-либо иное учебное заведение является справка о прививке против упомянутых болезней.

Как сообщал УНИАН, в Украине разработан национальный план по элиминации кори и предотвращения врожденной краснухи до 2010 года. В его рамках Министерство здравоохранения Украины в марте-апреле 2008 года планирует провести кампанию иммунизации против кори и краснухи. Дополнительная иммунизация связана с мощным инфекционным всплеском в 2006 - тогда корью заболели более 46 тыс. украинцев, 5 умерли. Если не провести дополнительную вакцинацию, уже через 5 лет в Украине будет более 90 тысяч больных, прогнозируют специалисты.

На проведение прививок из государственного бюджета средства не выделяются. Поставляет вакцины, шприцы и расходные материалы на сумму 5,3 млн. дол. ЮНИСЕФ.

В то же время представители общественных организаций заявляют, что масштабная вакцинация от кори и краснухи в марте-апреле 2008 года приведет к непредсказуемым последствиям. В частности, президент общественной организации “Лига защиты общественных прав” Вячеслав КОСТЫЛЕВ отметил, что Минздрав «скрывает от украинцев побочные эффекты, противопоказания и особые предостережения относительно использования «вакцины вируса кори и краснухи живой U.S.P.», которой планируют иммунизировать 8 миллионов украинцев в возрасте от 15 до 29 лет - это наиболее репродуктивная возрастная категория населения Украины. А данная вакцина особо опасна в период зачатия. Таким образом, через год в нашей стране начнут рождаться больные и изуродованные дети. Это - непоправимый удар по генофонду нации”.

В свою очередь, врач-педиатр Наталия КОЛОМИЕЦ заявила, что Украину хотят сделать заслоном для кори, краснухи и туберкулеза в Европе. “От рутинной иммунизации отказались многие страны, в частности, в Англии ее нет уже 100 лет, в России – 10. Хочу обратить внимание на то, что упомянутая вакцина выращена на клетках абортированных плодов эмбрионов. Этот клеточный материал может быть засеян другими вирусами, которые вызывают генетические и онкогенетические заболевания. И это будет введено в организм молодого поколения Украины – а это четверть населения”. По ее словам, существует особая угроза для женщин, которые могут забеременеть, поэтому зачатие следует избегать на протяжении 28 дней после вакцинации.

Как отмечает биолог Тамара ВЕБЕРОВА, иммунитет, который формируется после прививок, не гарантирует защиты от заражения и действует довольно короткий период времени, а не всю жизнь, как это декларируется.