Ефремов говорит, никакого митинга ПР завтра не будет проводить
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что Партия регионов не принимала решение об организации митинга возле парламента 2 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов по поводу того, что в интернете есть информация, что ПР собирает завтра около парламента альтернативный оппозиции митинг.
По словам А.Ефремова, насколько ему известно, завтра Партия регионов «никакого митинга не проводит». «У меня нет информации, и ни одного заседания по этому поводу не проводилось», - сказал он.
В то же время, по информации А.Ефремова, завтра планируется два митинга: один - в поддержку евроинтеграционных устремлений Украины, второй — организованный оппозицией.
Как сообщал УНИАН, оппозиция на 2 апреля запланировала провести акцию протеста возле парламента с требованием отставки Александра Попова с должности главы Киевской городской государственной администрации и назначения выборов в столице.