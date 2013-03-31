«УДАР» призывает киевлян не покупаться на провокации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», проявление гражданской позиции нельзя имитировать «спектаклем» с актерами, которые пришли сыграть роль за деньги.

«Не нужно обманывать себя и людей. Ведь проплачеными митингами результата не достигнешь», - отмечается в заявлении.

В партии обращают внимание, что в социальных сетях от имени «УДАРа» появились сообщения о вроде бы «рекрутинге» за деньги киевлян для участия в акции 2 апреля под Верховной Радой. И призывают не верить «в эту ложь».

«УДАР» не нанимает людей на митинг. В партии убеждены, что все небезразличные граждане должны прийти и выразить свою гражданскую позицию о необходимости выборов в столице», - отмечается в документе.

«Киевляне уже доказали на прошлых парламентских выборах, что их голоса не продаются. И у властей немного шансов запугать или подкупить жителей столицы. Они это понимают и боятся гражданской активности. Власти должны назначить выборы в Киеве, а не выдумывать новые провокации, уничтожая столицу», - отметили в партии «УДАР».