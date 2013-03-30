Директор обанкротил предприятие и продал родственнику "за долги"

Как сообщила УНИАН сотрудник штаба управления налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области Наталия Шаповал, директор акционерного общества, которое специализируется на обслуживании автотранспорта, создал кредиторскую задолженность предприятия. Потом он зарегистрировал на своего родственника фирму, с которой заключил соглашение, по которому новосозданному субъекту ведения хозяйства переходило право требовать возвращения долга акционерного общества. В дальнейшем без согласования с акционерами злоумышленники подали в суд иск о взыскании с предприятия имеющейся задолженности. На стадии выполнения судебного решения стороны заключили мировое соглашение, договорившись часть задолженности погасить путем передачи имущества автотранспортного предприятия, которое на то время уже находилось в налоговом залоге.

Среди переданного в счет долга имущества оказалась действующая газозаправочная станция реальной стоимостью около 10 млн грн, которую при передаче оценили на сумму около 1 млн грн. Впоследствии АЗС реализовали одному из киевских предприятий по цене 3 млн грн, не оплатив ничего в бюджет.

Следователями налоговой милиции на этой неделе возбуждено уголовное производство и осуществляется досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.