В НБУ рассказали, как Украина увеличила приток валюты в феврале

Это стало возможным благодаря снижению объемов импорта и одновременного прироста инвестиций и экспорта. Об этом заявил Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы Национального банка Украины.

«Значительное сокращение этого дефицита свидетельствует о том, что потребление, в том числе инвестиционное и непроизводственное в условиях охлаждения экономики обоснованно становится более сдержанным. Об этом сигнализирует состояние импорта товаров — он снизился на 5,5% за два месяца, в то время как экспорт вырос на 2% за этот же период», - отмечает Литвицкий.

Еще одним фактором роста профицита платежного баланса эксперт назвал снижение девальвационных ожиданий. Это стимулировало покупку банками валютных облигаций правительства. «Взнос притока инвестиций, займов реального сектора и чистого притока «другого капитала» составил в сумме 72% от общего профицита финансового счета, а вклад от размещения еврооблигаций — только 39%», - подчеркивает руководитель группы советников главы НБУ.

В дальнейшем позитивное влияние на платежный баланс может оказать позитивное завершение переговоров с Международным валютным фондом, а также реализация правительственной программы активизации экономики в 2013-2014 годах, которая позволит активизировать экспорт и снизить стоимость зарубежного финансирования.