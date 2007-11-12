Путин послал Зубкова в район Керченского пролива

Президент РФ Владимир ПУТИН поручил премьер-министру РФ Виктору ЗУБКОВУ в связи с тяжелыми последствиями непогоды в Керченском проливе срочно вылететь на место событий и разобраться в ситуации. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Считаю целесообразным Вам выехать на место, чтобы разобраться с ситуацией и принять необходимые меры", - сказал В.ПУТИН, принимая главу правительства сегодня вечером в Кремле.

Глава государства также поручил премьер-министру "связаться с украинскими коллегами с тем, чтобы согласовать действия по минимизации последствий непогоды в Керченском проливе для окружающей среды".

В.ЗУБКОВ сообщил, что намерен отправиться на место событий во вторник. "Я готов вылететь завтра и разобраться на месте в ситуации", - сказал премьер-министр.

Он также выразил готовность вместе с украинскими коллегами оценить последствия ситуации в Керченском проливе с тем, чтобы вместе принять необходимые меры.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье южнее порта "Кавказ" на рейдовой стоянке во время шторма разломился пополам танкер "Волгонефть-139", груженый более 4 тыс. тонн мазута. На борту танкера находились 13 членов экипажа. В результате аварии носовая часть судна осталась на якоре, а кормовая часть с членами экипажа стала дрейфовать. К вечеру 11 ноября кормовая часть танкера села на мель в районе острова Коса Тузла. В результате инцидента с танкера "Волгонефть-139" никто из людей не пострадал, но в Азовское море вылилось около 1,3 тыс. тонн мазута.