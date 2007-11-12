В МВФ считают, что Украина переживет повышение цены на газ

Международный валютный фонд считает, что украинская экономика успешно справится с повышением цены на импортный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил старший экономический советник европейского департамента МВФ Нетан МАТЕС сегодня журналистам.

По его словам, корректировка цен на энергоносители всегда является шоком для потребителей. При этом, как показывает практика, все страны с таким повышением успешно справляются.

Как отметил Н.МАТЕС, в некоторых случаях рост цен на энергоносители удается компенсировать за счет роста цен на экспортируемые товары, как это имело место в 2007 году.

«Я не думаю, что увеличение цены на импортируемые энергоносители будет проблемой, которую невозможно будет развязать. Есть основания говорить, что Украине достаточно успешно с этим удастся справиться», - сказал Н.МАТЕС.

Как сообщалось, в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН в Антверпене заместитель министра экономики Украины Наталья БОЙЦУН заявила, что Министерство экономики Украины планирует рассчитывать прогноз социально-экономического развития на 2008 год с учетом 10%-ного повышения цен на импортируемый газ.

«Насколько я знаю, я могу ошибаться, в прогнозе заложен рост энергоносителей в районе 10%», - сказала она, отметив, что разработкой прогноза занимается блок макроэкономической и внутренней политики.

Напомним, 9 ноября заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что цена газа на 2008 год для Украины может составить 160 долл. за 1 тыс. кубометров.

28 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает оптимальной цену на газ на 2008 год в размере 150-160 долл. за 1 тыс. кубометров.

До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тысячу кубометров, с января 2006 года - 95 долл. за тысячу кубометров, а с января 2007 года - 130 долл. за тысячу кубометров.