Фрагменты скандального памятника Екатерине II застраховали

Четыре фрагменты открытого 27 октября памятника, на пьедестале которого начертано „Императрице Екатерине II», застрахованы Одесской мэрией на 6 млн. грн.

Сообщение об этом сегодня распространило одесское информагентство, сославшись на представителя мэрии: «Приморская райадминистрация Одессы застраховала фигуры Основателей Одессы (Платона Зубова, Григория Потемкина, Франца де Волана, Иосифа Дерибаса) на 350-400 тыс. долларов каждую. Фигура российской императрицы Екатерины II не застрахована».

Страхование фигур, переданных городу из фондов Одесского историко-краеведческого музея, не связано с угрозами уничтожить памятник, которые звучат со стороны некоторых радикально настроенных сил, сообщил неназванный представитель горсовета.

Сейчас памятник круглосуточно охраняют несколько сотрудников милиции, а также ведется наблюдение с помощью скрытых видеокамер.

Напомним, на заседании Одесского горисполкома 1 ноября начальник горуправления охраны объектов культурного наследия Владимир МЕЩЕРЯКОВ заявил, что этот монумент будет передан на баланс коммунального предприятия «Муниципальный музей частных коллекций им. Блещунова. Сейчас фигуры Г.Потемкина, П.Зубова, И.Дерибаса и Ф.Деволана находятся на балансе Одесского историко-краеведческого музея, а остальные фрагменты открытого монумента, включая фигуру Екатерины II, принадлежат меценатам памятника - (членам семьи депутата горсовета Руслана ТАРПАНА, избранного по списку Блока Витренко «Народная оппозиция» – УНИАН)». По словам В.МЕЩЕРЯКОВА, скульптуры формально предоставлены городу во временное пользование.

У свою очередь, лидеры облорганизаций партий «Реформы и порядок», УНП, КУН, ВО «Свобода», Украинского казачества, «Просвіта» и другие распространили заявление о подаче иска в суд с требованием демонтировать памятник российской царице-украиноненавистнице. В обращении Украинского казачества акцентрируется, что „установление памятников Екатерине II и другим иностранным поработителям Украины в каком-либо городе нашего государства “будет не только постоянно дестабилизировать политическую ситуацию, но и разжигать межнациональную и межконфессиональную вражду в украинском обществе”. В случае отсутствия соответствующей реакции на свое обращение в государственные центральные и местные органы власти, казаки «оставляют за собой право действовать в соответствии с казацкими обычаями защиты своей родной земли, истории и национальной памяти”.

Как сообщал УНИАН, памятник российской императрице Екатерине II открыт в Одессе 27 октября в атмосфере жесткого противостояния и силовых стычек между представителями проукраинских и пророссийских организаций. Возведен он был по решению депутатов горсовета, которые мотивировали его тем, что в 1900 году в Одессе был сооружен такой памятник. В 1920 году его снесли, позже на площади, где по первичному генплану Одессы, была возведена церковь Святой Екатерины, стояли памятники Льву Толстому, Марксу, Адаму Мицкевичу, морякам-потемкинцам. Июньской ночью 2007 года памятник «Потемкинцам – потомки» был демонтирован и в августе перенесен на Таможенную площадь.