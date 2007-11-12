Украина получит ”черный список” земельных коррупционеров

Общественный суд Украины создаст «черный список» председателей сельских советов, нарушающих законодательство в сфере земельных отношений.

Об этом сообщил представитель Общественного суда Украины (ОСУ) Ярослав МИСЯЦЬ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в «черный список» уже попали два председателя сельсоветов в Киевской области.

Он также сообщил, что ОСУ начал проводить общественное расследование относительно фактов коррупции при выделении земельных участков в Киевской области по обращению общественной организации «Варта Києва» в сентябре текущего года. Результаты расследования Я.МИСЯЦЬ пообещал обнародовать на протяжении месяца.

По его словам, в Киевской области большинство «простых» людей не могут в течение 3-7 лет получить документы на право собственности на землю, в то же время узаконивание сделок с землей стало бизнесом.

Как подчеркнул Я.МИСЯЦЬ, процесс изъятия земель у людей зачастую происходит таким образом: председатель сельсовета собирает у местных жителей государственные акты на право собственности на землю для выдачи актов нового образца, акты уничтожаются под видом пожара или кражи, после чего председатель сельсовета выдает задним числом решения и выдает госакты новым владельцам.

По словам жителя села Пидгирцы (Киевская обл.) Олега УСА, в 2005 году решением сельсовета ему был выделен участок земли для ведения частного крестьянского хозяйства. «Однако сельсовет уже пять раз изменил свое решение, а земли я получить не могу», - сказал он.

При этом житель села, по его словам, неоднократно обращался к руководству Обуховского райсовета, однако оно не нашло в действиях сельского головы никаких нарушений.

Обратившись по данному вопросу в Киевскую ОГА, О.УС получил ответ, в котором сказано, что 95% земли в 2005-2007 годах было выделено не жителям сел Пидгирцы, Романков и Креничи.

По данным представителя Коалиции антикоррупционных организаций Виталия ХИБОВСКОГО, в селе Белогородка Киево-Святошинского района возникла спорная ситуация с землями, переданными паевикам под коллективную собственность. «Это - сады. 950 паев по 19 соток», - пояснил В.ХИБОВСКИЙ.

Он отметил, что институт, который изготавливает документы на право собственности на землю, не может до конца довести дело из-за того, что сельсовет предлагает паевикам отдать их землю сельсовету, а взамен получить землю под застройку.

Для того, чтобы своевременно реагировать на подобные ситуации, Общественный суд Украины решил внедрить программу постоянного мониторинга за действиями должностных лиц в Управлении земельных ресурсов Киевской области и открыть постоянно действующую горячую линию по предотвращению преступлений в земельной сфере (тел. 22-999-02).